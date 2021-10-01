В Башкирии разъяснили новые коронавирусные ограничения

Ничего не закрывается и не планируется закрывать, все работают как работали. Но с понедельника, 4 октября, посещать некоторые заведения можно будет, только предъявив действующий сертификат о вакцинации против COVID-19, справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или отрицательный результат методом ПЦР. Касается это тех, кто старше 18 лет, потому что несовершеннолетних пока не прививают. Вот график: