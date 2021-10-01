В Башкирии могут построить 2 новых ковид-госпиталя

В Зауралье и на западе региона могут появиться новые инфекционные госпитали. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на встрече с учалинцами.

Решение построить дополнительные центры лечения инфицированных руководство республики может предпринять, чтобы разгрузить больницы для планового лечения. Ситуация с заболеваемостью ухудшается с каждым днём. Так, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 452 новых факта заражения COVID-19, а также 22 случая смерти от коронавируса.