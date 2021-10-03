Стала известна личность водителя в Башкирии, который сбил насмерть двух пешеходов

В селе Бижбуляк зафиксирована смертельная авария. Неизвестный на «Ладе Приоре» сбил двух пешеходов на улице Константина Иванова.
От полученных травм оба пострадавших скончались до приезда скорой помощи. Виновник ДТП покинул перевернувшуюся машину и поспешил скрыться.
Оказалось, предполагаемым виновником аварии может быть 19-летний житель Бижбулякского района. Сейчас его поисками занимается полиция. При этом местные жители уверены, что произошедшему поспособствовало и отсутствие фонарей на улице, где произошла трагедия. Об установке уличного освещения сельчане просят не первый год.
Фото: ГИБДД РБ.