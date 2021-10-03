Стала известна личность водителя в Башкирии, который сбил насмерть двух пешеходов

В селе Бижбуляк зафиксирована смертельная авария. Неизвестный на «Ладе Приоре» сбил двух пешеходов на улице Константина Иванова.

Фото №1 - Стала известна личность водителя в Башкирии, который сбил насмерть двух пешеходов

От полученных травм оба пострадавших скончались до приезда скорой помощи. Виновник ДТП покинул перевернувшуюся машину и поспешил скрыться.

Оказалось, предполагаемым виновником аварии может быть 19-летний житель Бижбулякского района. Сейчас его поисками занимается полиция. При этом местные жители уверены, что произошедшему поспособствовало и отсутствие фонарей на улице, где произошла трагедия. Об установке уличного освещения сельчане просят не первый год.

Фото: ГИБДД РБ. 

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