В Башкирии за ночь исчезло озеро Ыгышма

Пропало за ночь. На неделе жители Бурзянского района обнаружили, что в паре километрах от пещеры Шульган-Таш вместо озера Ыгышма образовалась большая воронка. Сам водоем исчез. Фотографии ямы глубиной более 10 метров тут же облетели крупнейшие республиканские паблики в социальных сетях. Однако у местного населения это новость не вызвала удивления.
Минниахмет Юмагужин живет недалеко от озера Ыгышта и природного заповедника Шульган-Таш. Подростком часто приезжал на озеро с друзьями. Рыбы здесь никогда не было, говорит мужчина. Но природа завораживает даже спустя десятилетия жизни. В 200 метрах также находится озеро Йылкысыккан, откуда по легенде вышел Акбузат, крылатый конь Урал-батыра. Но в отличие от Ыгышты, этот водоем не исчез. Случай, кстати, не единственный.
То же самое произошло и в 1921 году. Озеро исчезло, оставив лишь конический котлован диаметром 40 метров. И тогда тоже стояла аномальная жара и засуха. По словам гидрологов, это стало причиной и на сей раз. Аномалией данный процесс они не считают. У водоема нет естественного притока.
Но куда же делись почти 8 тысяч кубометров воды? И почему так быстро?
Впервые с таким явлением столкнулся экскурсовод Ридан Хакимов. Котлован исчезнувшего озера он заметил в начале недели по пути на работу. Но удивление прошло едва молодой специалист поделился новостью с более опытными коллегами.
Летом 2021 года отмечался небывало низкий уровень карстовых вод, отмечают специалисты. Источники Голубого озера тоже были одними из минимальных за весь период наблюдений – пересохли карстовые родники в нижней части бассейна ручья Харала, полностью пересохла речка Шульган в ее верхнем течении. Но эти процессы обратимы. Конкретно в данном случае цикличность исчезновения водоема составляет в среднем 50 лет.
Озеро Ыгышма обязательно восстановится, как это было в 20-х и 70-х годах прошлого столетия. Однако когда именно это произойдет, сказать пока сложно. По мнению научных сотрудников природного заповедника Шульган-Таш, котлован может начать заполняться водой уже следующей весной во время снеготаяния.