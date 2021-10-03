В Башкирии за ночь исчезло озеро Ыгышма

Пропало за ночь. На неделе жители Бурзянского района обнаружили, что в паре километрах от пещеры Шульган-Таш вместо озера Ыгышма образовалась большая воронка. Сам водоем исчез. Фотографии ямы глубиной более 10 метров тут же облетели крупнейшие республиканские паблики в социальных сетях. Однако у местного населения это новость не вызвала удивления.

Минниахмет Юмагужин живет недалеко от озера Ыгышта и природного заповедника Шульган-Таш. Подростком часто приезжал на озеро с друзьями. Рыбы здесь никогда не было, говорит мужчина. Но природа завораживает даже спустя десятилетия жизни. В 200 метрах также находится озеро Йылкысыккан, откуда по легенде вышел Акбузат, крылатый конь Урал-батыра. Но в отличие от Ыгышты, этот водоем не исчез. Случай, кстати, не единственный.

В 1975 году была сильная засуха. Как раз в этом году мы окончили 10 класс. Там где-то в середине лета вода тоже ушла. Минниахмет Юмагужин, житель д. Гадельгареево

То же самое произошло и в 1921 году. Озеро исчезло, оставив лишь конический котлован диаметром 40 метров. И тогда тоже стояла аномальная жара и засуха. По словам гидрологов, это стало причиной и на сей раз. Аномалией данный процесс они не считают. У водоема нет естественного притока.

Озёра в данном случае независимо от его происхождения – от карстового или провального. Это тоже элементы водного баланса. Воды много – в них вода накапливается, озеро формируется. Воды мало стало – вода испаряется или просачивается. Озеро исчезает. Ауфар Гареев, доктор географических наук, профессор БашГУ

Но куда же делись почти 8 тысяч кубометров воды? И почему так быстро?

Озеро Ыгышма – это водоем, который образовался в карстовой воронке. Таких карстовых воронок в окрестностях пещеры Шульган-Таш десятки. Отличие озера Ыгышма в том, что эта воронка на своём дне заклиматирована, то есть она забита пробкой из рыхлых отложений, брёвнами. И в какой-то момент эту пробку закономерно прорвало и вода ушла в карстовую систему Шульган-Таш. Николай Григорьев, заместитель директора научно-производственного Центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Впервые с таким явлением столкнулся экскурсовод Ридан Хакимов. Котлован исчезнувшего озера он заметил в начале недели по пути на работу. Но удивление прошло едва молодой специалист поделился новостью с более опытными коллегами.

Старшее поколение говорит, что такое бывало в прошлом столетии. В 21 и 75 году. А наши научные сотрудники считают, что вода не испарилась и полностью ушла под землю. Там слилась с речкой Шульган, которая под нами протекает и выходит из-под земли у Голубого озера. Оно находится у входа в пещеру Шульган-Таш. Ридан Хакимов, экскурсовод природного заповедника «Шульган-Таш»

Летом 2021 года отмечался небывало низкий уровень карстовых вод, отмечают специалисты. Источники Голубого озера тоже были одними из минимальных за весь период наблюдений – пересохли карстовые родники в нижней части бассейна ручья Харала, полностью пересохла речка Шульган в ее верхнем течении. Но эти процессы обратимы. Конкретно в данном случае цикличность исчезновения водоема составляет в среднем 50 лет.