Новый ледовый каток появится у озера Теплое в Уфе

В Уфе полным ходом идут работы по подготовке ледового катка на озере Теплое. Ожидается, что в ближайшее время он будет открыт для всех желающих.

Как сообщили в городской администрации, основная часть работ уже выполнена. Сначала была расчищена от снега огороженная территория размером 15x60 м. После проверки состояния ограждения начался ключевой этап — многослойная заливка льда. Для этого используется специальная техника — грузовой автомобиль «ГАЗель» с установленной емкостью.

После окончательного промерзания льда пройдут тестовые испытания. Если качество покрытия будет признано безопасным, каток официально откроют для массового катания.