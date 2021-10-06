В Уфе отправили в СИЗО таксиста, который напал на парней с ножом

В Уфе получила продолжение история таксиста, который напал с ножом на двух парней. Инцидент произошёл ещё 29 сентября на улице Братьев Кадомцевых.

42-летний таксист попал в небольшое дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с 28-летним лейтенантом полиции на «Ладе Веста». Между участниками аварии завязалась словесная перепалка, во время которой обвиняемый достал нож и несколько раз ударил им оппонента. Парню потребовалась госпитализация.

На помощь к пострадавшему подоспел случайный 29-летний прохожий, который тоже получил ранения. Стало известно, что агрессивного таксиста на 2 месяца отправили в следственный изолятор.