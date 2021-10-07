Депутаты Башкирии поддержали отмену «сухого закона» в новогодние праздники

Министерство торговли Башкирии предложило отменить в республике «сухой закон», который традиционно вводится во время новогодних праздников.

Напомним, в регионе 3 января запрещено продавать алкогольную продукцию, а с 4 по 6 января вводится временное ограничение на продажу – с 10:00 до 14:00. Однако в этом году министерство предложило отменить «закон», так как, по мнению специалистов, ограничение в дни новогодних праздников уже сыграли свою роль в стабилизации ситуации на алкогольном рынке.

Парламент Башкирии прислушался к мнению министерства и готов пересмотреть законопроект. Практика именно ограничения продажи уже исчерпала себя.

В адрес наших депутатов неоднократно поступали обращения граждан, которые испытывают неудобство из-за невозможности приобрести алкоголь в определенные дни. Кроме того, запрет наносит значительный ущерб предприятиям торговли. При этом речь идет именно о добросовестных продавцах, торгующих качественным легальным алкоголем. Рустам Ишмухаметов, вице-спикер Госсобрания РБ

При этом представители парламента отметили, что законодательство должно быть гибким, и, если вновь появится необходимость ввести «сухой закон», к запрету можно будет вернуться.

Поэтому мы меняем его в соответствии с положением дел на данный момент. Однако это не мешает нам в дальнейшем вернуться к запрету продажи алкоголя в новогодние каникулы, если возникнет такая необходимость. Рустам Ишмухаметов, вице-спикер Госсобрания РБ