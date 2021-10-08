Глава Башкирии рассмотрит обращение главврачей о введении самоизоляции

Главные врачи нескольких больниц Башкирии обратились к Радию Хабирову с открытым письмом.
Так как эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса остается напряженной, медики попросили ввести обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Многие эксперты поддержали такую просьбу.
Глава региона намерен рассмотреть обращение уже на ближайшем заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
При этом Башкирия вновь бьёт антирекорды. Известно, что за последние сутки в регионе выявили 615 заболевших коронавирусом. Ещё 32 пациента скончались.