Глава Башкирии рассмотрит обращение главврачей о введении самоизоляции

Главные врачи нескольких больниц Башкирии обратились к Радию Хабирову с открытым письмом.

Так как эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса остается напряженной, медики попросили ввести обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Многие эксперты поддержали такую просьбу.

Глава региона намерен рассмотреть обращение уже на ближайшем заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.