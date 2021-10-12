Стало известно, в каком возрасте чаще всего заболевают коронавирусом в Башкирии

Напомним, за последние сутки выявили ещё 633 новых случая заболевания коронавирусом. Стало известно, что большая часть заболевших (около 40%) это люди от 25 до 50 лет. На втором месте по заболеваемости возрастная группа – от 51 до 60 лет, на третьем – старше 61 года. Около 10% от количества заболевших – это дети до 0 до 17 лет. Только 5% заболевших — молодые люди от 18 до 25.