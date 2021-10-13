Жительница Башкирии вернула дочку, которую похитил её бывший муж с сожителем

Жительница Нефтекамска Галина Ш. вернула 6-летнюю дочку, которую, по её словам, похитил бывший муж с сожителем. Громкая история произошла ещё в сентябре.

На личной странице в социальной сети горожанка опубликовала фотографию с дочкой Эвелиной и лаконично подписала: «Едем домой». Корреспондентам издания «КП-Уфа» женщина рассказала, что нашла дочку в Бресте. Конечно, её бывший муж, отец девочки не хотел так просто отдавать ребёнка. Галине пришлось обратиться за помощью в полицию. Сейчас женщина боится отпускать дочурку от себя. Она считает, что муж не успокоится и вновь попытается забрать Эвелину.

Напомним, Галина из Нефтекамска заявила о пропаже дочери ещё 15 сентября: её якобы «похитил» бывший муж со своим новым возлюбленным. Супруги развелись весной, а суд обозначил, что дочка останется с мамой. И хотя Галина не препятствовала общению Эвелины с папой, экс-супруг решил забрать ребёнка. По словам Галины, мужчины хотели уехать из России вместе с девочкой и перебраться в Америку.