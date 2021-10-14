В Башкирии работодатель сможет отстранить непривитого сотрудника

Сегодня, 14 октября, в прямом эфире БСТ и во всех социальных сетях телеканала прошёл брифинг по вопросам обязательной вакцинации.

Фото №1 - В Башкирии работодатель сможет отстранить непривитого сотрудника

С 13 октября в Башкортостане введена обязательная вакцинация для некоторых граждан. Полный список сотрудников, которые обязаны пройти вакцинацию, опубликовал региональный Роспотребнадзор. В основном, это касается тех, кто работает в близком контакте с людьми. Пройти вакцинацию должны сотрудники не только государственных предприятий, но и частных. 

Первый компонент прививки сотрудники должны получить уже до 18 ноября, а полную вакцинацию должны завершить уже к 18 декабря. После этого ведомства будут проводить проверки.

Руководитель Управления Роспотребнадзора, отмечает, что если Постановление на предприятии не будет соблюдаться, работодатель имеет право отстранить непривитого сотрудника.

После 18 декабря у работодателя есть право отстранить без выплаты заработной платы. Есть разъяснение министерства труда. По закону он имеет это право сделать. Если работодатель этого не делает, если мы приходим и видим, что работают невакцинированные люди, то мы наказываем предприятие штрафными санкциями. За отказ от вакцинации граждан ждет штраф от 15 до 40 тысяч рублей, юрлиц — до 150 тысяч рублей или приостановление работы организации на срок до 90 суток. 

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ

Многие жители республики задались вопросом: «А не нарушают ли данные требования конституционные права граждан?». Руководитель ведомства отметила, что «Конституция защищает в том числе и все государство».

Когда есть риск пандемии, то, конечно, государственные нормы другие. Сейчас это защита санитарного благополучия населения. Здесь вступают в норму законы, которые позволяют принимать ограничительные меры в таком масштабе.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ
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