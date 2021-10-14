В Башкирии работодатель сможет отстранить непривитого сотрудника

Сегодня, 14 октября, в прямом эфире БСТ и во всех социальных сетях телеканала прошёл брифинг по вопросам обязательной вакцинации.
С 13 октября в Башкортостане введена обязательная вакцинация для некоторых граждан. Полный список сотрудников, которые обязаны пройти вакцинацию, опубликовал региональный Роспотребнадзор. В основном, это касается тех, кто работает в близком контакте с людьми. Пройти вакцинацию должны сотрудники не только государственных предприятий, но и частных.
Первый компонент прививки сотрудники должны получить уже до 18 ноября, а полную вакцинацию должны завершить уже к 18 декабря. После этого ведомства будут проводить проверки.
Руководитель Управления Роспотребнадзора, отмечает, что если Постановление на предприятии не будет соблюдаться, работодатель имеет право отстранить непривитого сотрудника.
Многие жители республики задались вопросом: «А не нарушают ли данные требования конституционные права граждан?». Руководитель ведомства отметила, что «Конституция защищает в том числе и все государство».