В Башкирии работодатель сможет отстранить непривитого сотрудника

После 18 декабря у работодателя есть право отстранить без выплаты заработной платы. Есть разъяснение министерства труда. По закону он имеет это право сделать. Если работодатель этого не делает, если мы приходим и видим, что работают невакцинированные люди, то мы наказываем предприятие штрафными санкциями. За отказ от вакцинации граждан ждет штраф от 15 до 40 тысяч рублей, юрлиц — до 150 тысяч рублей или приостановление работы организации на срок до 90 суток.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ