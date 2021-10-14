Роспотребнадзор Башкирии напомнил, кто может получить медотвод от вакцинации

Сегодня, 14 октября, в прямом эфире БСТ и во всех социальных сетях телеканала прошёл брифинг по вопросам обязательной вакцинации.

Фото №1 - Роспотребнадзор Башкирии напомнил, кто может получить медотвод от вакцинации

Напомним, из-за напряженной эпидемиологической ситуации в Башкортостане была введена обязательная вакцинация для некоторой категории граждан. Полный список предприятий, которые обязаны пройти вакцинацию, опубликовал региональный Роспотребнадзор.

При этом некоторые жители республики могут получить медотвод от прививки. Анна Казак, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, отметила, что решение о выдаче медотвода принимает только лечащий врач.

В методических рекомендациях по вакцинации от коронавирусной инфекции по пунктам объяснено, у каких вакцин какие противопоказания. Вопросы по медотводам и при каких болезнях и состояниях он выдается, нужно обсуждать только с лечащим врачом, либо с комиссиями, которые есть при Минздраве РБ. У каждого медотвода есть свой срок, он может быть коротким либо длительным. Если медотвод дается на короткий период (например, при остром респираторном заболевании), через 2-4 недели человек может провести вакцинацию. Если же это длительный медотвод, то врач выдает справку и такой сотрудник может быть допущен на работу.

Анна Казак, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора

Отметим, что противопоказаниями к вакцинации являются: возраст до 18 лет; гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры. Также прямым противопоказанием к вакцинации является грудное вскармливание.

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