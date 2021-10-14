Роспотребнадзор Башкирии напомнил, кто может получить медотвод от вакцинации

В методических рекомендациях по вакцинации от коронавирусной инфекции по пунктам объяснено, у каких вакцин какие противопоказания. Вопросы по медотводам и при каких болезнях и состояниях он выдается, нужно обсуждать только с лечащим врачом, либо с комиссиями, которые есть при Минздраве РБ. У каждого медотвода есть свой срок, он может быть коротким либо длительным. Если медотвод дается на короткий период (например, при остром респираторном заболевании), через 2-4 недели человек может провести вакцинацию. Если же это длительный медотвод, то врач выдает справку и такой сотрудник может быть допущен на работу.

Анна Казак, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора