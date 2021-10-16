В Уфе 10-летней девочке с сахарным диабетом срочно нужна помощь

Несладкая жизнь. Как живёт ребёнок с диабетом? 10-летней Арине Шадриной поставили диагноз два года назад. Больницы, врачи. Состояние нормализовалось, и потом снова начались скачки сахара. Как следствие, проблемы со зрением, с ногами и почками. Сейчас девочке требует специальный прибор для круглосуточного измерения глюкозы. Он стоит больше 162 тысяч рублей. Денег на систему у семьи нет.
Помочь можем мы с вами. Для этого нужно отправить слово DETI (ДЕТИ) на номер 5542. Стоимость одного сообщения составляет 75 рублей. Спасти или облегчить жизнь ребятам помогает совместный проект телеканала БСТ и благотворительного фонда «Русфонд». В прошлый раз героем сюжета была полуторагодовалая Амелия Хузина с дисплазией соединительной ткани, нижним парапарезом, задержкой двигательного развития. Ей требовалось генетическое обследование. Благодаря неравнодушным людям необходимую сумму почти в 177 тысяч рублей удалось собрать. Сегодня поддержка нужна 10-летней девочке из Уфы.
Укол в палец для Арины, как укус комарика. Боли от иглы девочка уже и не чувствует. Привыкла. Таких "комариков" у неё примерно по 15 в день. Нужно измерять сахар в крови. Днём Арина делает это самостоятельно, ночью глюкометр использует мама. Несколько раз нужно делать и инсулиновые уколы.
Каждый приём пищи сопровождается уколом, причём количество инсулина зависит от того, что именно будет есть Арина.
"Несладкий" диагноз Арине поставили два года назад. Девочка тогда сильно похудела, стала слабой и очень много пила воды. Лежали в больнице. Ходили в так называемую школу диабета. Состояние нормализовалось. И вот с начала 2021 года снова начались резкие скачки сахара.
Эндокринолог посоветовала использовать систему непрерывного мониторинга глюкозы и приобрести датчики к ней хотя бы на год. Это прибор, который может непрерывно отслеживать изменение сахара в крови в течение суток. То есть позволит спрогнозировать, когда будет следующий скачок глюкозы. Система стоит 162 тыс. рублей. В семье трое детей, мама временно не работает, чтобы следить за дочерью. Денег на покупку необходимого прибора у них нет. Обратились в благотворительный фонд.
Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно отправить слово DETI (ДЕТИ) на номер 5542. Стоимость одного SMS составляет 75 рублей. Сообщений можно отправить сколько угодно. Как цена шоколадного батончика, который для Арины почти недостижим.