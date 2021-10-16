В Уфе 10-летней девочке с сахарным диабетом срочно нужна помощь

Несладкая жизнь. Как живёт ребёнок с диабетом? 10-летней Арине Шадриной поставили диагноз два года назад. Больницы, врачи. Состояние нормализовалось, и потом снова начались скачки сахара. Как следствие, проблемы со зрением, с ногами и почками. Сейчас девочке требует специальный прибор для круглосуточного измерения глюкозы. Он стоит больше 162 тысяч рублей. Денег на систему у семьи нет.

Помочь можем мы с вами. Для этого нужно отправить слово DETI (ДЕТИ) на номер 5542. Стоимость одного сообщения составляет 75 рублей. Спасти или облегчить жизнь ребятам помогает совместный проект телеканала БСТ и благотворительного фонда «Русфонд». В прошлый раз героем сюжета была полуторагодовалая Амелия Хузина с дисплазией соединительной ткани, нижним парапарезом, задержкой двигательного развития. Ей требовалось генетическое обследование. Благодаря неравнодушным людям необходимую сумму почти в 177 тысяч рублей удалось собрать. Сегодня поддержка нужна 10-летней девочке из Уфы.

Укол в палец для Арины, как укус комарика. Боли от иглы девочка уже и не чувствует. Привыкла. Таких "комариков" у неё примерно по 15 в день. Нужно измерять сахар в крови. Днём Арина делает это самостоятельно, ночью глюкометр использует мама. Несколько раз нужно делать и инсулиновые уколы.

Когда не туда делаешь – больно. Когда низкий сахар, у меня кружится голова, все двоится. Когда высокий – много пью. Арина Шадрина

Каждый приём пищи сопровождается уколом, причём количество инсулина зависит от того, что именно будет есть Арина.

Творог – одна единица, пюре –две. Сладкое просто так не ем. Только при низком сахаре. Арина Шадрина

"Несладкий" диагноз Арине поставили два года назад. Девочка тогда сильно похудела, стала слабой и очень много пила воды. Лежали в больнице. Ходили в так называемую школу диабета. Состояние нормализовалось. И вот с начала 2021 года снова начались резкие скачки сахара.

Последнее время ночью не могу разбудить. Это не кома. Не знаю, как называется. Когда сахар низкий, я обычно поднимаю ее ночью и даю сладкий чай. А так не просыпается. Она не понимает, что происходит, когда просыпается. Ирина Шакиртова

Эндокринолог посоветовала использовать систему непрерывного мониторинга глюкозы и приобрести датчики к ней хотя бы на год. Это прибор, который может непрерывно отслеживать изменение сахара в крови в течение суток. То есть позволит спрогнозировать, когда будет следующий скачок глюкозы. Система стоит 162 тыс. рублей. В семье трое детей, мама временно не работает, чтобы следить за дочерью. Денег на покупку необходимого прибора у них нет. Обратились в благотворительный фонд.