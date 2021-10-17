Драки на входе и закрытие ТЦ: как в Башкирии прошло введение новых ограничений

На этой неделе в республике начали действовать антиковидные ограничения для посещения ряда общественных мест. В торговые центры, театры, кино, музеи, междугородный общественный транспорт попасть теперь можно, только показав сертификат о вакцинации либо его QR-код. Также действуют справки о недавнем перенесенном COVID-19 и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее трех дней назад. В первые дни между посетителями и антиковидными контролерами нередко возникали конфликтные ситуации. А некоторые ТЦ и вовсе пришлось закрыть из-за игнорирования указа главы региона.

Первый день действия новых ограничительных мер для охранников обернулся проверкой не только необходимых документов и QR-кодов, но и стрессоустойчивости. После слов некоторых посетителей, жалуются сотрудники, хочется вооружиться не только термометрами, но и берушами. Но если охранники-мужчины еще как-то могли остудить негативный пыл некоторых жителей, то в Чишминском районе хрупкие девушки просили о помощи.

Было бы неплохо, если бы рядом стоял сотрудник полиции, потому что не все адекватно восприняли этот указ. Драться у нас нет возможности. Олеся Нестеренко, сотрудница торгового центра

У сотрудников торговых центров на телефонах установлены специальные приложения. С их помощью проверяется подлинность QR-кодов. Но для входа в ТЦ подойдёт и бумажный сертификат о вакцинации. Кроме того, можно предъявить справку о перенесенном в последние 6 месяцев ковиде или отрицательный ПЦР-тест, который действителен 3 дня. Но в первый день далеко не все смогли попасть в торговые центры, и магазины подвели итоги.

Посещаемость упала минимум на 50%. Соответственно, на столько же упадет выручка у наших арендаторов. Какая-то часть закроется, как в первую волну. Ильдар Хайбуллин, директор управляющей компании ТРК «Иремель»

Однако у многих, кто не смог попасть в первый день в ТЦ, просто не оказалось при себе необходимого документа. Не смогли уехать и многие пассажиры междугородных рейсов. Десятки человек на Южном автовокзале Уфы получили запрет на посадку из-за отсутствия сертификатов и справок. Соблюдение антиковидных ограничений мониторят сотрудники администраций по всей республике. В некоторых районах, как, например, в Ишимбае, им пришлось едва ли не разнимать людей с разными точками зрения на новые ограничения.

Кстати, в том же самом Ишимбае один торговый центр инспекторам и вовсе пришлось закрыть. Чтобы зафиксировать нарушение, проверяющим достаточно было просто войти внутрь. На входе – ни термометрии, ни обработки рук. Что уж говорить о проверке сертификата вакцинации – делать этого некому. Весь персонал, продавцы, каждый в своем магазине. Инспекторы обошли несколько точек торгового центра и везде ситуация похожа: халатное отношение к противоэпидемическим мерам. Недалеко ушли и покупатели.

В ишимбайский торговый центр «Палуба» проверяющие приходят уже в третий раз. Владельцы упорно замечания игнорируют. Роспотребнадзор на 5 суток приостановил деятельность торгового центра. Плюс к этому, документы передадут в суд, который может продлить ограничительный срок до 90 дней.

К выходным ситуация уже нормализовалась. Конфликтных ситуаций стало возникать гораздо меньше. Не имеющие при себе необходимых документов посетители молча разворачивались на входе. И таких были единицы.

Так тщательно проверяют на входе посетителей в торговом центре «Леруа Мерлен». Вопрос о дате рождения при сканировании QR-кода задают неспроста. Таким образом вычисляют, не подставной ли код показывает человек. На входе дежурит целая бригада работников крупного ритейлера. И тем, у кого нет необходимых документов, вход запрещен. Тем не менее внутри торгового центра покупателей много.