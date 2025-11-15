В Уфе прошло закрытие Всероссийского съезда школ креативных индустрий

Из Башкортостана с любовью уезжают участники Всероссийского съезда школ креативных индустрий. Впервые он прошёл не в столице страны. На протяжении двух дней участники – творческие люди – изучали лучшие практики, получали ответы на вопросы от федеральных экспертов и спикеров крупнейших компаний страны. А Башкортостан смог показать свой потенциал.



Тут важен контекст. Все присутствующие – это гости из других регионов. Но за несколько дней они уже успели проникнуться республикой. Представители креативной индустрии на Башкортостан смотрят и с профессиональной точки зрения.

Башкортостан стал первым регионом, который выбрали в качестве места проведения съезда, решив выйти за границы Москвы. У организаторов было несколько важных критериев.

Для того чтобы у подростков появились возможности для реализации в творческой сфере, в стране были созданы школы креативных индустрий. В Башкортостане таких уже три: в Уфе, в Стерлитамаке и в Сибае. Руководители и педагоги образовательных центров со всей страны на протяжении двух дней получали новые знания, искали ответы на вопросы, которые помогли бы им в работе.