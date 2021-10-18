Радий Хабиров прокомментировал задержание невакцинированной пенсионерки в автобусе

При этом она игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранительных органов покинуть автобус и задерживала отправление транспорта. Соответственно пришлось проводить её в отдел полиции. А как нам поступать по-другому? Нам надо выдержать эту ситуацию. Да, какие-то люди будут провоцировать. Наша задача – защитить подавляющее большинство людей и спасти их. Поэтому сотрудников правоохранительных органов прошу действовать в рамках их полномочий.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана