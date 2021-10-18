Радий Хабиров прокомментировал задержание невакцинированной пенсионерки в автобусе

Сегодня, 18 октября, в правительстве Башкортостана прошло оперативное совещание. Участники собрания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию.
В том числе, Глава региона Радий Хабиров прокомментировал задержание 65-летней женщины в Стерлитамаке. Напомним, резонансный случай произошёл при отправлении междугороднего автобуса Кумертау-Уфа. С 12 октября при поездках на междугороднем транспорте необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о прохождении вакцинации. Пенсионерка ни один из документов не предоставила и задерживала отправление автобуса.
Радий Хабиров отметил, что сотрудники правоохранительных органов имеют чёткие указания, как действовать в таких спорных ситуациях.
Также Глава региона вспомнил задержание мужчины в торговом центре в Дёме. Пенсионер был в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, а на просьбу оставить посетителей в покое не реагировал. Поэтому мужчину задержали и привлекли к административной ответственности.