Радий Хабиров прокомментировал задержание невакцинированной пенсионерки в автобусе

Сегодня, 18 октября, в правительстве Башкортостана прошло оперативное совещание. Участники собрания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию.

Фото №1 - Радий Хабиров прокомментировал задержание невакцинированной пенсионерки в автобусе

В том числе, Глава региона Радий Хабиров прокомментировал задержание 65-летней женщины в Стерлитамаке. Напомним, резонансный случай произошёл при отправлении междугороднего автобуса Кумертау-Уфа. С 12 октября при поездках на междугороднем транспорте необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о прохождении вакцинации. Пенсионерка ни один из документов не предоставила и задерживала отправление автобуса.

Радий Хабиров отметил, что сотрудники правоохранительных органов имеют чёткие указания, как действовать в таких спорных ситуациях.

При этом она игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранительных органов покинуть автобус и задерживала отправление транспорта. Соответственно пришлось проводить её в отдел полиции. А как нам поступать по-другому? Нам надо выдержать эту ситуацию. Да, какие-то люди будут провоцировать. Наша задача – защитить подавляющее большинство людей и спасти их. Поэтому сотрудников правоохранительных органов прошу действовать в рамках их полномочий.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана 

Также Глава региона вспомнил задержание мужчины в торговом центре в Дёме. Пенсионер был в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, а на просьбу оставить посетителей в покое не реагировал. Поэтому мужчину задержали и привлекли к административной ответственности.  

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