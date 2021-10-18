В Башкирии тело пропавшей женщины нашли в колодце под слоем бетона

Стали известны подробности чудовищной смерти 50-летней пропавшей Оксаны П. Её тело было найдено в колодце под слоем бетона.

26 сентября женщина ушла из дома в селе Петровское Иглинского района, но обратно так и не вернулась. С заявлением о пропаже обратился её 44-летний супруг. Он сообщил, что его жена отправилась на базу отдыха на реке Сим с подругами. Сам мужчина остался в летнем домике недалеко от места отдыха. Около одиннадцати часов вечера 25 сентября супруги поехали домой, но по пути Оксана якобы захотела обратно к подругам и вышла из машины. С тех пор несчастную никто не видел.

Более трёх недель пропавшую искали волонтёры, полиция, водолазы и другие неравнодушные. Следователи выяснили, что в злополучную ночь Оксана к подругам не вернулась. После долгого расследования муж пропавшей сознался, что именно он убил несчастную.

По предварительной информации, супруги повздорили в машине из-за долгов Оксаны. Во время ссоры мужчины задушил несчастную, а после бросил тело в колодец и залил бетоном. Верёвку, которой сельчанин задушил супругу, он сжёг. Следователям пришлось спуститься на глубину почти 10 метров и разбить полуметровый слой цемента, чтобы достать тело погибшей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.