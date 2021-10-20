Стало известно, откуда пришёл волк, который гулял по Уфе

Лесной зверь бродил по улицам Менделеева и 50 лет Октября. Вскоре волка заметили на школьном дворе. На место инцидента оперативно прибыли спасатели, работники Ассоциации охотников и рыболовов, сотрудники министерства экологии. Волка удалось поймать без применения усыпляющих средств. К сожалению, у него остановилось сердце. Ветеринарам не удалось запустить его вновь – волк скончался.