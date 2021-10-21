В Башкирии ребёнок-инвалид упал из окна в школе

Следственный комитет Башкирии начал проверку несчастного случая, который зафиксирован в одной из школ в Стерлитамаке.

Напомним, 8-летний мальчик с инвалидностью находился на уроке музыки в коррекционной школе. Волонтёры благотворительной организации сообщили, что ребёнок без ведома учителя ушёл из класса, после чего его нашли с травмами на первом этаже

Оказалось, мальчик выпал из окна на втором этаже. Его экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у ребёнка многочисленные травмы. Сейчас ему требуется особое внимание врачей.

Семья пострадавшего ребёнка обратилась в полицию, но учительница коррекционной школы обвинила в случившемся маму мальчика. По мнению педагога, женщина должна была принести в учебное учреждение справку о том, что за ребёнком должен быть особый присмотр. При этом в момент произошедшего в классе было всего 3 ученика. Сам мальчик имеет проблемы с коммуникацией и общением.