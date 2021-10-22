В Уфе пенсионерка, избившая 10-летнюю девочку, напала на журналистов

Сегодня, 22 октября, на съёмочную группу «Вести-Башкортостан» напала пенсионерка, которая ранее избила 10-летнюю девочку за то, что та кормила котов.

Напомним, перед уроками добродушная школьница часто подкармливала уличных кошек. Это не понравилось 72-летней уфимке, которая с криками налетела на девочку и ударила её головой о стену дома. Остановить женщину удалось лишь прохожему. Девочке оказали первую помощь только в школе, а после мама пострадавшей обратилась в полицию.