В Башкирии открыли новую аллею в рамках нацпроекта

В Гафурийском районе Башкирии открыли новую аллею, благоустроенную в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Аллея появилась в селе Красноусольский на ул. Коммунистической.

Раньше на месте аллеи располагался пустырь. Теперь это благоустроенное пространство в форме цветка курая. В центре оборудован пешеходный светодинамический фонтан. Дорожки были выложены брусчаткой.

Вся территория озеленена, установлено освещение, видеонаблюдения. Появились на аллее скамейки, урны, а также арт-объект «Я люблю Красноусольский». Также на территории общественного пространства оборудовали детскую и спортивную площадки.