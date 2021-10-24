В Башкирии за два дня задержали более 100 пьяных водителей

Более 100 нетрезвых водителей. Столько любителей погонять за рулем подшофе задержали инспекторы ГИБДД за пятницу и субботу. Порой нарушителей полицейским приходилось догонять, рискуя собственной жизнью. Пьяные водители во время погони готовы идти напролом, тараня патрульные машины. Тем не менее уйти от правосудия им не удается.

Пьяный шофер, пытаясь скрыться, врезается в служебный автомобиль. Сотрудникам ГИБДД удается удержать машину на дороге. Подозрительный Mitsubishi инспекторы заметили в селе Учалы. Но требование остановиться водитель проигнорировал и надавил на газ. Однако далеко уйти нарушителю не удалось. В патрульной машине 34-летний мужчина начал отказываться от медосвидетельствования. Но в итоге лихач всё-таки собрался с духом. Алкотестер показал алкоголь более 1 мг на литр. Но самое интересное началось после теста. Мужчина начал обвинять сотрудников в краже телефона, а потом и вовсе заявил, что он ветеран МВД. Пьяным за рулем этого водителя ловят уже во второй раз. Теперь ему грозит уголовное наказание.

А это кадры из Федоровского района. На медосвидетельствование доставили 60-летнего тракториста, от которого исходил резкий запах алкоголя. Итог – 0,18 мг на литр. Возрастной водитель, только на мопеде, попался подшофе и в Балтачевском районе. Направлялся, рассказывает, в магазин. От прохождения освидетельствования отказался, но то, что пил пиво, не отрицает.

В Баймакском районе гонщик остановился лишь после того, как инспекторы ГИБДД прижали его автомобиль к обочине. Водитель удирал от полицейских неспроста. Был пьян. В отношении нарушителя составили 4 протокола, в том числе за отсутствие страховки.

Сегодня в полшестого утра в Татышлинском районе внимание госавтоинспекторов привлек автомобиль «Киа». Нетрезвый водитель вез пассажиров. Они всячески мешали оперативной видеосъемке, закрывая обзор камеры. Сам шофер отказывался садиться в патрульную машину, а после и вовсе решил, что является фокусником. Он вырвал из рук инспектора свое водительское удостоверение и тут же заявил, что документ остался у сотрудника ГИБДД.