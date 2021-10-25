На «Тесле» по Уфе: плюсы и минусы перехода на электромобиль

Электромобили для уфимцев уже не новость, поэтому мы решили сравнить несколько марок таких машин. Насколько развита электромобильная инфраструктура в городе и стоит ли переходить на этот экологичный вид транспорта – смотрите в нашем специальном репортаже.

Наш маршрут на сегодня с виду кажется простым, но на самом деле мы едем от розетки до розетки. Расстояние между ними – почти 35 километров. И для некоторых электромобилей это может быть вполне существенно. Особенно если ехать туда и обратно. Посмотрим, кто сможет добраться до точки назначения своим ходом.

Праворульный Nissan Leaf Марата Алпарова, наверное, один из самых распространённых электромобилей. Таких в Уфе много. Наш водитель получил права всего полтора года назад и на бензиновой машине покатался около двух месяцев, пока не пересел на электромобиль. Это изменило всё.

Удобно, просто. Сел и поехал – мороз, не мороз. Не надо ждать, прогревать. Марат Алпаров

Впрочем, не всё так просто. Уфа хоть и город-миллионник, но над инфраструктурой для электромобилей еще нужно поработать, отмечают водители: беззаботно ездить, как на обычной машине, не получится. Нужно продумывать свой путь с учетом станций для заправки.

Чтобы успеть пообщаться со всеми водителями, нам придется менять машины на всем протяжении пути. Следующий на очереди – миниатюрный Mitsubishi i-MiEV. Самый лучший городской электромобиль, по версии его владельца Алексея Ерхова

Кстати, первый электромобиль появился раньше бензинового. Его собрали еще в середине 19 века. А спустя около 50 лет в Санкт-Петербурге инженер-изобретатель Ипполит Романов сконструировал 17-местный омнибус – что-то вроде электробуса, запас хода которого составлял 64 километра.

Позже первые электромобили участвовали в гонках, ставили рекорды скорости и набирали популярность. Однако инженеры никак не могли найти решение главной проблемы – сложной системы зарядки электродвигателя. Плюс изменения на нефтяном рынке сыграли свою роль, и интерес к электромобилям начал спадать. Сейчас развитие электромобилей переживает второе рождение.

Такая реакция на знаменитую «Теслу» будет почти всю дорогу. Ведь в Башкортостане таких всего три. И Егор Арсланов – владелец одной из них. Год назад он пригнал её из Москвы, на что ушло больше 50 часов. На обычном бензиновом двигателе Егор доезжает за 18. Но «Тесла» хоть и самый современный электромобиль в мире, однако заряжается так же, как и все. А на это уходит несколько часов.

За год я сэкономил 120 тысяч рублей только на налогах, примерно 180 тысяч сэкономил на бензине – в 20 тысяч мне обошлось электричество. Егор Арсланов

Но это еще не все. Внутри машины продумано, пожалуй, всё. Огромная сенсорная панель, панорамное лобовое стекло, ну и, конечно, знаменитый автопилот.

Впрочем, наши водители уже придумали, как можно улучшить западные технологии. Без бутылки, конечно, не обошлось. Но оказалось, что с ней автопилот работает гораздо лучше.

Российские инженеры способны улучшить не только зарубежные автомобили, но и отечественные. Вот, например, детище стерлитамакского изобретателя, который из обычной 99-й сделал электромобиль.

Над своим электровазом Вячеслав работал больше двух лет. Методом проб и ошибок, не без помощи онлайн-соратников и интернет-статей ему удалось добиться своего. Машина полностью работает на электричестве, и запас хода – около 130 километров. Вот только зарядных станций в его городе пока нет. Но инженер питает свою машину от самой обычной розетки.

Здесь же, в гараже, стоит еще одно детище изобретателя – элекроквадроцикл. Видимо, после такого опыта конструктор не собирается останавливаться. Главное, чтобы хватило места в гараже.

А тем времени наш заезд продолжается. И мы уже успели сменить «Теслу» на нашу «Ладу». Так сказать, «электрокалину». С виду ничего не изменилось. В салоне нет большого сенсора или специальных приборов. Но водитель Игорь Помелов выбрал её вовсе не из-за этого: решающий фактор – руль слева.

Всего в России таких отечественных электролад около 30, говорит водитель. Своими характеристиками она мало чем отличается от своих зарубежных аналогов. И в этом мы смогли убедиться своими глазами.

Прямо на трассе, в нескольких сотнях метров от точки назначения – кафе «Отдых» в районе поселка Булгаково – одна из наших машин остановилась.

Оказалось, что пока вас тянут на буксире, таким образом можно заряжать аккумулятор. Но есть одно но. Если вас тянет тоже электромобиль, то у него зарядка будет садиться чуточку быстрее. Благо нам ехать уже не далеко.

Кстати, по поводу обслуживания электромобилей. Этот эпизод мы записывали уже после заезда, чтобы на всякий случай проверить, все ли в порядке с машиной.

Что касается специальных сервисов для электромобилей, то их в республике пока не так много. Но в отличие от обычной машины, водители машин на электродвигателе смогут ощутить существенную экономию.

Главная болевая точка электромобилей – это, конечно, станции для зарядки аккумуляторов. И пока даже в Уфе их единицы. Кафе «Отдых» возле поселка Булгаково – это возможность зарядить машину на въезде в город. Но в будущем их должно быть значительно больше. Все-таки количество электромобилей в республике неуклонно растет.