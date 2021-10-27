Уроженка Уфы пыталась найти ребёнку семью в соцсетях: малыша забрали органы опеки

Новоиспеченная мама из Уфы Виктория пыталась найти новую семью своему ребёнку через социальные сети. В своем сообщении она дала полную характеристику новорожденного малыша, даже рассказав о духовных практиках, которые совершала при беременности.

33-летняя девушка сообщила, что родила ещё в июле, но сама воспитывать ребёнка не может из-за тяжёлой прогрессирующей болезни. Отец малыша не признаёт ребёнка. Тогда Виктория решила самостоятельно найти малышу любящую семью. Тем более, несколько лет назад она также отдала через социальные сети свою дочку. По её словам, ребёнок купается в любви и выглядит счастливым.