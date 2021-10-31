В Башкирии ушел из жизни писатель Нугуман Мусин

На 91-м году жизни скончался народный писатель Башкортостана Нугуман Мусин – один из крупнейших прозаиков. Стихи начал писать ещё в студенческие годы, однако свое призвание нашел позже именно в прозе.
Первый рассказ автора был опубликован в 1954 году. С тех пор из-под его пера вышли многочисленные рассказы, очерки, повести, романы. Прототипами героев книг писателя, а их свыше пятидесяти, стали жители его родной деревни Кулгунино в Ишимбайском районе.
В этом году в честь 90-летия лауреата премии Салавата Юлаева имя Нугумана Мусина присвоили школе, в которой учился писатель.