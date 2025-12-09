В Уфе ушел из жизни телеоператор Эдуард Ахсанов

В Уфе скоропостижно скончался наш коллега, известный телеоператор Эдуард Ахсанов. Ему было 55 лет. Он учился в Москве, окончил операторский факультет ВГИКа, более 10 лет работал на телеканале БСТ, трудился в службе новостей, на специальных проектах.