В Башкирии дорожают овощи и гречка: прогнозы экспертов

В республике за год овощи подорожали на 50 процентов. Заметно выросла в цене и гречка. Такие данные приводят Башстат и Минторговли. Рост может продолжиться и в ноябре. Российские производители крупы распространили ритейлу письма, в которых указали причину: увеличение стоимости сырья и упаковки. Мы узнали мнение участников рынка, а также статистику продуктовой инфляции.

Пенсионерка Роза Зиганшина готова покупать алтайскую гречку за 102 рубля за килограмм. Но если крупа подорожает, полезную и вкусную кашу придется готовить реже. Для большой семьи блюдо может стать дорогим и не доступным.

Дорожать, конечно, не надо. Потому что зарплаты у людей не повышаются. Пенсии не повышаются. У кого большие семьи и много детей, это сложно.

Роза Зиганшина

Гречка может стать дороже на 10-20 процентов уже с ноября. Об этом предупредили российские производители гречки, овсянки и хлопьев, которые сослались на рост стоимости сырья и упаковки и разослали письма ритейлу. Торговые сети ожидает снижения цен на крупу в течение месяца. Сейчас межсезонье – прошлогодние запасы заканчиваются, а новый урожай еще в обработке.

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Новый урожай неплохой по прогнозам. Но этот урожай еще должен быть обработан. Гречка должна быть подработана, обжарена. И поступить на рынок. Естественный процесс, хотелось бы потребителей обнадежить, что в течение месяца ситуация может откатиться.

Игорь Прозоров, председатель Башкирской торговой ассоциации

Башкортостанстат подсчитал, что с сентября прошлого года по сентябрь текущего сильнее всего подорожал картофель – плюс 64%. Овощи – почти на 50%. Сахар и подсолнечное масло – в пределах 25-30%. Яйца – на 17%, а крупа и бобовые только на 12%. Эксперты объясняют, что такая ситуация по всему миру.

Пенальти

В данный момент мы видим, что сезон урожая не везде удался. Хотя рассчитано было на это. В то же время я думаю, что повального роста цен не будет. Но в общем и гречка, и продукты питания будут дорожать. В связи с тем, что и цены на удобрения подняли почти на 60%, тут и засуха, и конкуренция. И, наверное, играет роль то, что пандемия до сих пор. Станок включен по всему миру и, соответственно, эта тенденция идет по всему миру. 

Константин Кузьминых, эксперт Агентства стратегических инициатив

В Башкортостане розничные цены мониторят каждую неделю. Как сообщили в Минторговли республики, если выявляется необоснованное повышение, то информация отправляется в ФАС и прокуратуру.

С начала года, по нашим наблюдениям, цена на данный продукт увеличилась на 15,9%. И на начало октября средняя розничная цена за килограмм гречневой крупы составляет чуть больше 90 рублей. Данная цена ниже, чем в среднем по стране и в ПФО.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Такое подорожание гречки уже было. По данным Росстата, в мае 2011 года крупа стоила 112 рублей. Подорожание произошло как следствие дефицита, вызванного засухой. Цена упала вдвое, до 48, рублей только к 2019 году. Государство может вмешаться в процесс и сделает это, если в течение 60 дней подряд произойдет увеличение на 10%. Гречка входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов.

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