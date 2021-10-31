В Башкирии дорожают овощи и гречка: прогнозы экспертов

В республике за год овощи подорожали на 50 процентов. Заметно выросла в цене и гречка. Такие данные приводят Башстат и Минторговли. Рост может продолжиться и в ноябре. Российские производители крупы распространили ритейлу письма, в которых указали причину: увеличение стоимости сырья и упаковки. Мы узнали мнение участников рынка, а также статистику продуктовой инфляции.
Пенсионерка Роза Зиганшина готова покупать алтайскую гречку за 102 рубля за килограмм. Но если крупа подорожает, полезную и вкусную кашу придется готовить реже. Для большой семьи блюдо может стать дорогим и не доступным.
Гречка может стать дороже на 10-20 процентов уже с ноября. Об этом предупредили российские производители гречки, овсянки и хлопьев, которые сослались на рост стоимости сырья и упаковки и разослали письма ритейлу. Торговые сети ожидает снижения цен на крупу в течение месяца. Сейчас межсезонье – прошлогодние запасы заканчиваются, а новый урожай еще в обработке.
Башкортостанстат подсчитал, что с сентября прошлого года по сентябрь текущего сильнее всего подорожал картофель – плюс 64%. Овощи – почти на 50%. Сахар и подсолнечное масло – в пределах 25-30%. Яйца – на 17%, а крупа и бобовые только на 12%. Эксперты объясняют, что такая ситуация по всему миру.
В Башкортостане розничные цены мониторят каждую неделю. Как сообщили в Минторговли республики, если выявляется необоснованное повышение, то информация отправляется в ФАС и прокуратуру.
Такое подорожание гречки уже было. По данным Росстата, в мае 2011 года крупа стоила 112 рублей. Подорожание произошло как следствие дефицита, вызванного засухой. Цена упала вдвое, до 48, рублей только к 2019 году. Государство может вмешаться в процесс и сделает это, если в течение 60 дней подряд произойдет увеличение на 10%. Гречка входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов.