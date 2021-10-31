В Башкирии дорожают овощи и гречка: прогнозы экспертов

В данный момент мы видим, что сезон урожая не везде удался. Хотя рассчитано было на это. В то же время я думаю, что повального роста цен не будет. Но в общем и гречка, и продукты питания будут дорожать. В связи с тем, что и цены на удобрения подняли почти на 60%, тут и засуха, и конкуренция. И, наверное, играет роль то, что пандемия до сих пор. Станок включен по всему миру и, соответственно, эта тенденция идет по всему миру.

Константин Кузьминых, эксперт Агентства стратегических инициатив