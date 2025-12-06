В Башкирии эксперты прокомментировали новые условия семейной ипотеки

В следующем году изменятся условия выдачи льготных ипотек в стране. В частности семейной. Одна семья сможет воспользоваться таким правом только один раз. Таким образом, будут, по сути, исключены понятия доноров, когда квартиру покупали, помогая третьему лицу. Сейчас пока семейную ипотеку могут оформить оба супруга. Эксперты отмечают, что в нововведениях есть и выгода для граждан.

Мостик – один из любимых элементов в детском городе Алана. Препятствия не помеха для любознательного мальчика. Правда, скоро на прогулки семья Чингизовых будет выходить уже в другом дворе, где есть новая детская площадка. Супруги сейчас оформляют семейную ипотеку. Она для них вторая по счету. С появлением второго ребенка квартира-студия уже стала тесновата.

Чингизовы определились, в каком ЖК брать квадратные метры, и сейчас ждут подтверждения банка. Специалисты по недвижимости отмечают, что в последнее время ощущается наплыв клиентов. Связано это с тем, что с 1 февраля следующего года вступят в силу новые правила выдачи семейной ипотеки. Отныне один такой льготный кредит будет предоставляться на одну семью, в которой супруги будут созаёмщиками.

Эксперты считают, что изменения не окажут негативного влияния на рынок. В этой связи, по сути, уйдёт понятие так называемой донорской ипотеки. Это когда человек не проходил по условиям семейной ипотеки, и тогда в созаемщики включалось третье лицо, которое соответствовало всем требованиям. Этим зачастую и пользовались.