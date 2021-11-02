В Уфе слесарь держал труп пропавшего без вести мужчины на балконе

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о завершении поисков 34-летнего Рубэна Тайфурова. Оказалось, именно его тело было найдено на балконе слесаря в Уфе.

Мужчину искали с 16 сентября. К волонтерам обратилась сожительница пропавшего, которая отметила, что мужчина всегда сообщал о долгом отсутствии раньше.

Тело несчастного после долгих недель поисков было найдено на балконе 49-летнего слесаря из Уфы. Выяснилось, что подозреваемый познакомился с пропавшим 17 сентября и пригласил в гости, где во время застолья между ними вспыхнула ссора. Хозяин квартиры забил гостя металлической трубой, через несколько дней завернул тело несчастного в полиэтилен, выставил на балкон и присыпал известкой.