Росздравнадзор просит сообщать в прокуратуру и Следком об антипрививочниках

Росздравнадзор просит граждан сообщать об антипрививочниках, особенно среди врачей, в прокуратуру, а также в Следственный комитет. Передавать информацию просят в течение трех дней.

Росздравнадзор потребовал выявлять тех граждан, которые активно распространяют заведомо ложные сведения о вреде вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает издание «РИА Новости». Также требуют выявлять участников антипрививочной кампании. И отдельно в ведомстве просят граждан обратить внимание на врачей, которые являются противниками вакцинации.

Таких нарушителей намерены привлекать к ответственности по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ. Нарушителям может грозить ограничение свободы до трех лет (ст. 207.1 УК РФ) или ограничение свободы до 5 лет (ст. 207.2 УК РФ).