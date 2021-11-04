В Уфе мужчина оформил кредит почти на 1,5 миллиона, доверившись мошенникам

В Уфе местный житель доверился неизвестному, который позвонил ему и представился сотрудником службы безопасности одного из известных крупных банков. В итоге мужчина лишился очень крупной суммы денег.

По данным МВД республики, неизвестный сказал пострадавшему, что якобы некто хочет похитить с его карты деньги и даже оформить на его имя кредит. Под этим предлогом мошенник убедил горожанина оформить кредит в определенном указанном банке на сумму свыше 1 миллиона рублей. Следом аферист потребовал перевести через банкомат все деньги на продиктованный счет.