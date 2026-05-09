В Уфе в кирпичах обнаружили почти 3 кг наркотиков

В Уфе задержали наркокурьера, который прятал «товар» в самодельные кирпичи. Об этом рассказали в МВД.
37-летнего мужчину задержали во время перевозки очередной крупной партии. В машине курьера нашли 8 кирпичей, внутри которых были спрятаны свёртки с запрещённым веществом. В квартире мужчины обнаружили ещё свыше 2,5 кг курительного средства.
С июля прошлого года уфимец хранил большие партии наркотиков, делил на мелкие порции, заливал цементом с красителями и раскладывал по городу. Полицейские нашли несколько таких закладок и изъяли еще полкилограмма запрещенных веществ.