В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки

На выходных жители и гости Уфы могут напрямую купить продукты от башкирских сельхозпроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото №1 - В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу, шестого ноября, и в воскресенье, седьмого ноября. Время работы ярмарок - с 10 до 16 часов.

Завтра, 6 ноября, ярмарки будут организованы:

- на участке автодороги по улице Правды, от улицы Таллинской до улицы Ухтомского;

- на площадке по улице Рабкоров рядом с домами №3, 5, 7;

- на площадке по улице Рабкоров, д. 20.

В воскресенье, 7 ноября, работают следующие площадки:

- на площадке по улице Рабкоров рядом с домами №3,5,7;

- на площадке по улице Рабкоров, д. 20.

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