В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки

На выходных жители и гости Уфы могут напрямую купить продукты от башкирских сельхозпроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу, шестого ноября, и в воскресенье, седьмого ноября. Время работы ярмарок - с 10 до 16 часов.
Завтра, 6 ноября, ярмарки будут организованы:
- на участке автодороги по улице Правды, от улицы Таллинской до улицы Ухтомского;
- на площадке по улице Рабкоров рядом с домами №3, 5, 7;
- на площадке по улице Рабкоров, д. 20.
В воскресенье, 7 ноября, работают следующие площадки:
- на площадке по улице Рабкоров рядом с домами №3,5,7;
- на площадке по улице Рабкоров, д. 20.