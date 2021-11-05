В Башкирии не будут продлевать нерабочие дни

Напомним, что детские сады вернутся к обычному режиму работы, а все школьники ещё неделю, с 8 по 14 ноября, останутся на каникулах. В колледжах и вузах с 8 по 14 ноября обучение организуют в дистанционном формате. В таком же режиме будут работать и учреждения дополнительного образования.