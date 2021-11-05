В Башкирии не будут продлевать нерабочие дни

Объявленные Владимиром Путиным нерабочие дни завершатся в Башкирии 7 ноября. Продлевать в регионе «ковидные каникулы» не будут – такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Совещание сегодня провел Радий Хабиров. Как сообщается на сайте главы региона, участниками заседания учтены рекомендации Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, которыми после анализа ситуации отмечен положительный эффект от принятых антиковидных мер. Растут и темпы вакцинации от коронавируса. В выходные прививаются порядка 10 тысяч жителей, в будни же эта цифра достигает 30 тысяч.
Напомним, что детские сады вернутся к обычному режиму работы, а все школьники ещё неделю, с 8 по 14 ноября, останутся на каникулах. В колледжах и вузах с 8 по 14 ноября обучение организуют в дистанционном формате. В таком же режиме будут работать и учреждения дополнительного образования.
Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и ограничительных мер для невакцинированных жителей.