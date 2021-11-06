В Уфе ночные клубы проигнорировали антиковидный указ

В ночные клубы, которые проигнорировали закон, нагрянули силовики и надзорные органы. Увеселительные заведения по указу главы республики должны прекращать свою работу после 23:00. Однако некоторым барам, как выяснилось, закон не писан.

Двери этого ночного заведения открыты, несмотря на локдаун. Гостям тут рады, но не всем. Время далеко за полночь, а праздник продолжается. Контингент сомнительный, разный, всех возрастов – пускают даже детей. Несмотря на визит сотрудников правительства республики, Министерства торговли и услуг, Роспотребнадзора и полиции, вечеринка внутри не прекращается. Большинство из любителей покурить и выпить – без масок, да ведь и пускают сюда без QR-кодов – настоящий пир во время чумы.

Спустя несколько минут, администратор заведения собралась с духом и вышла на разговор с надзорными органами. За непродолжительное время нарушений было выявлено достаточно, чтобы временно закрыть бар: сотрудники заведения и гости без масок, QR-коды не проверяют, нет термометра и журнала дезинфекции. Роспотребнадзор выявил массу нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Составлены протоколы, далее материалы будут переданы в суд для рассмотрения. Фагима Исанова, заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Забыв о своих посетителях, которые вышли подышать свежим воздухом, руководство заперлось в здании.

Танцы продолжаются и в так называемых закрытых клубах. В это же время в ночном заведении «G-Room», в здании бывшего бара «Сказка» была организована электронная вечеринка «для своих». Организаторы собирают рейверов в телеграм-чатах и через черный ход запускают любителей тусовок. Все, естественно, без масок и сертификатов о вакцинации. Ведь организаторы тусовки пообещали своим гостям свободный вход.

Надзорные и правоохранительные органы выходят в рейды ежедневно. Только за последнюю неделю в Уфе они проверили более 260 объектов торговли и услуг.

В 20 из них выявлены нарушения указа главы республики, за что предусмотрено административное наказание в виде штрафов для должностных лиц от 5 до 15 тысяч, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч. Данил Латыпов, ведущий специалист-эксперт отдела контрольных мероприятий Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан