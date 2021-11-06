В Уфе ночные клубы проигнорировали антиковидный указ

В ночные клубы, которые проигнорировали закон, нагрянули силовики и надзорные органы. Увеселительные заведения по указу главы республики должны прекращать свою работу после 23:00. Однако некоторым барам, как выяснилось, закон не писан.
Двери этого ночного заведения открыты, несмотря на локдаун. Гостям тут рады, но не всем. Время далеко за полночь, а праздник продолжается. Контингент сомнительный, разный, всех возрастов – пускают даже детей. Несмотря на визит сотрудников правительства республики, Министерства торговли и услуг, Роспотребнадзора и полиции, вечеринка внутри не прекращается. Большинство из любителей покурить и выпить – без масок, да ведь и пускают сюда без QR-кодов – настоящий пир во время чумы.
Спустя несколько минут, администратор заведения собралась с духом и вышла на разговор с надзорными органами. За непродолжительное время нарушений было выявлено достаточно, чтобы временно закрыть бар: сотрудники заведения и гости без масок, QR-коды не проверяют, нет термометра и журнала дезинфекции. Роспотребнадзор выявил массу нарушений санитарно-эпидемиологических норм.
Забыв о своих посетителях, которые вышли подышать свежим воздухом, руководство заперлось в здании.
Танцы продолжаются и в так называемых закрытых клубах. В это же время в ночном заведении «G-Room», в здании бывшего бара «Сказка» была организована электронная вечеринка «для своих». Организаторы собирают рейверов в телеграм-чатах и через черный ход запускают любителей тусовок. Все, естественно, без масок и сертификатов о вакцинации. Ведь организаторы тусовки пообещали своим гостям свободный вход.
Надзорные и правоохранительные органы выходят в рейды ежедневно. Только за последнюю неделю в Уфе они проверили более 260 объектов торговли и услуг.
«Ковидные каникулы» были объявлены по всей стране с 30 октября по 7 ноября. В Башкортостане локдаун решили не продлевать, а это значит, что в ближайшее время двери увеселительных заведений, возможно, будут снова распахнуты до утра. Но тем, кто не захотел переждать ограничения, наплевав на указ главы республики, грозит временное закрытие.