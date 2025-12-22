Три человека пострадали в ночном ДТП в Уфе

В Уфе 21 декабря около 2 часов ночи произошло ДТП с тремя пострадавшими. Подробности рассказали в столичном управлении ГАИ.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Шевроле Авео», двигаясь по улице Маршала Жукова, при повороте налево на улицу Сельская Богородская допустил лобовое столкновение со встречной «Ладой Грантой».

В результате аварии водитель и пассажир «Лады», а также водитель «Шевроле» с травмами были госпитализированы. По факту ДТП проводится административное расследование.