В Уфе рассмотрят возможное введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте

Власти Уфы рассмотрят предложение по введению QR-кодов после вакцинации для проезда в общественном транспорте. Напомним, с таким предложением выступили представители Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта.
Из-за напряженной эпидемиологической ситуации пассажиры, кондукторы и водители подвергаются опасности. В общественном транспорте существует риск заражения коронавирусом, если не соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Введение QR-кодов при проезде в общественном транспорте может снизить этот риск.