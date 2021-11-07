В Уфе рассмотрят возможное введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте

Власти Уфы рассмотрят предложение по введению QR-кодов после вакцинации для проезда в общественном транспорте. Напомним, с таким предложением выступили представители Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта.

Фото №1 - В Уфе рассмотрят возможное введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации пассажиры, кондукторы и водители подвергаются опасности. В общественном транспорте существует риск заражения коронавирусом, если не соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Введение QR-кодов при проезде в общественном транспорте может снизить этот риск.

Такое обращение действительно поступило в адрес муниципалитета. Предложение детально будет рассмотрено в ближайшее время в рамках республиканского и городского штабов по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

пресс-служба администрации Уфы 
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