В Башкирии нашли тело рыбака, который пропал при странных обстоятельствах

В Башкирии завершены поиски 47-летнего мужчины , который пропал накануне, 6 ноября, в Краснокамском районе. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на представителя Госкомитета республики по ЧС.

Напомним, около шести часов вечера рыбак в состоянии сильного алкогольного опьянения сел в резиновую лодку с мотором и уплыл в неизвестном направлении. При этом телефон для связи он с собой не взял.