В Башкирии нашли тело рыбака, который пропал при странных обстоятельствах

В Башкирии завершены поиски 47-летнего мужчины, который пропал накануне, 6 ноября, в Краснокамском районе. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на представителя Госкомитета республики по ЧС.
Напомним, около шести часов вечера рыбак в состоянии сильного алкогольного опьянения сел в резиновую лодку с мотором и уплыл в неизвестном направлении. При этом телефон для связи он с собой не взял.
Только сегодня тело несчастного было найдено сотрудниками экстренных служб. Подробности произошедшего предстоит установить.