Новые пункты вакцинации и акции в ТЦ: как в Башкирии проходит прививочная кампания

За минувшие сутки от COVID-19 скончалось еще 13 человек. Таким образом, жертвами коронавируса с начала пандемии стали 2 825 жителей республики. Заболевание выявили еще у 665.
В больницах под наблюдением врачей остаются более 850 пациентов, подавляющее большинство из них – пожилые. За сутки вакцинировались почти 12,5 тысяч человек. В целом полностью привились от коронавируса около 1 млн 400 тысяч жителей республики. Между тем в Башкортостане открываются новые пункты вакцинации. Отдельно и для категории 65+. А прививать детей могут начать уже в этом году. Кроме того, торговые центры решили по своему поддержать профилактическую кампанию и разыграть призы среди вакцинированных.
У Валентины Васильевой есть хронические заболевания и, следовательно, медотвод. До декабря. Но женщина решила не рисковать и привиться уже сейчас. Ведь смертельный вирус успел забрать близких ей людей.
Прививку женщина сделала в пункте вакцинации, открывшемся на неделе в гипермаркете «Окей» в Сипайлово. Препаратов хватает, говорят медработники, в наличии несколько видов. На помощь врачам приходят студенты.
Торговые центры начали активно подключаться к пропаганде вакцинации. В «Меге» заработал мобильный пункт, где привиться можно с 14:00 до 20:00 часов. Кроме того, с 1 ноября по 31 декабря торговые центры проводят проект «Мы вместе». Привитым жителям предоставляются скидки на покупки. Разыгрывают крупные призы и подарки. Для участия вакцинированному участнику достаточно зарегистрироваться на порталах вместеуфа.рф и вместерб.рф, заполнить анкету и отсканировать уникальный QR-код.
Однако не все предприниматели, похоже, понимают серьезность ситуации с пандемией. Несколько торговых центров решили и вовсе не соблюдать антиковидные ограничения. В Октябрьском нарушителей выявили в ходе рейда. В торговых центрах «Планета» и «Рико» у посетителей на входе не проверяли сертификаты о вакцинации и справки о перенесенном заболевании. Кроме того, люди заходили без масок. Не оформлены должным образом и журналы замера температуры самих сотрудников ТЦ. Материалы проверки направят в суд. Помимо этого, еще три торговых центра в городе добровольно приостановили работу до устранения нарушений.
Отдельное внимание в регионе уделяется заботе о пожилых и инвалидах. Доставку продуктов и лекарств можно заказать, позвонив по номеру колл-центра «Наша забота»: 8-800-201-89-03. Кроме того, волонтеры готовы отвезти граждан старше 60 лет на вакцинацию. Порой в роли добровольцев – депутаты Госсобрания республики.
В Народном университете третьего возраста появился еще один пункт вакцинации. Каждый четверг врачи принимают пожилых граждан. Привиться здесь могут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Нужно нажать на звонок, и волонтер поможет подняться в кабинет. Отдельный вход в пункт вакцинации для маломобильных граждан расположен со стороны ул. Карла Маркса. Здесь установлен специальный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому подняться на второй этаж для них не составит труда.
А вот прививать подростков в Башкирии начнут до конца года. Выход препарата для вакцинации детей и внесение изменений в инструкцию ожидается уже в ноябре. Об этом заявил глава регионального Минздрава Максим Забелин. Дозировка будет рассчитываться в зависимости от возраста юных пациентов. Министр здравоохранения также отметил, что, согласно последним рекомендациям, прививку от ковида будущим мамам можно делать с 12-й недели беременности. Есть исследования, подтверждающие передачу антител к коронавирусу от матери к ребенку. При этом чиновник отметил, что вакцинироваться лучше еще на этапе планирования.