Новые пункты вакцинации и акции в ТЦ: как в Башкирии проходит прививочная кампания

За минувшие сутки от COVID-19 скончалось еще 13 человек. Таким образом, жертвами коронавируса с начала пандемии стали 2 825 жителей республики. Заболевание выявили еще у 665.

В больницах под наблюдением врачей остаются более 850 пациентов, подавляющее большинство из них – пожилые. За сутки вакцинировались почти 12,5 тысяч человек. В целом полностью привились от коронавируса около 1 млн 400 тысяч жителей республики. Между тем в Башкортостане открываются новые пункты вакцинации. Отдельно и для категории 65+. А прививать детей могут начать уже в этом году. Кроме того, торговые центры решили по своему поддержать профилактическую кампанию и разыграть призы среди вакцинированных.

У Валентины Васильевой есть хронические заболевания и, следовательно, медотвод. До декабря. Но женщина решила не рисковать и привиться уже сейчас. Ведь смертельный вирус успел забрать близких ей людей.

Всю серьезность ситуации я понимаю, поэтому решила вакцинироваться. Среди родственников есть болеющие, бывший муж умер. Валентина Васильева, жительница г. Уфы

Прививку женщина сделала в пункте вакцинации, открывшемся на неделе в гипермаркете «Окей» в Сипайлово. Препаратов хватает, говорят медработники, в наличии несколько видов. На помощь врачам приходят студенты.

Сказали, что будет месяц внеплановой практики, учебу отодвинули. Врач ведет прием, а я вбиваю данные в Госуслуги, чтобы пациенту пришел код. Артур Хабиров, студент Башкирского государственного медицинского университета

Торговые центры начали активно подключаться к пропаганде вакцинации. В «Меге» заработал мобильный пункт, где привиться можно с 14:00 до 20:00 часов. Кроме того, с 1 ноября по 31 декабря торговые центры проводят проект «Мы вместе». Привитым жителям предоставляются скидки на покупки. Разыгрывают крупные призы и подарки. Для участия вакцинированному участнику достаточно зарегистрироваться на порталах вместеуфа.рф и вместерб.рф, заполнить анкету и отсканировать уникальный QR-код.

Призовой фонд составляет миллион рублей, плюс 5 последних «Айфонов», карточки на 100 тысяч и мелкие призы вроде билетов. Салават Адельгильдин, заместитель директора управляющей компании ТРК «Иремель»

Однако не все предприниматели, похоже, понимают серьезность ситуации с пандемией. Несколько торговых центров решили и вовсе не соблюдать антиковидные ограничения. В Октябрьском нарушителей выявили в ходе рейда. В торговых центрах «Планета» и «Рико» у посетителей на входе не проверяли сертификаты о вакцинации и справки о перенесенном заболевании. Кроме того, люди заходили без масок. Не оформлены должным образом и журналы замера температуры самих сотрудников ТЦ. Материалы проверки направят в суд. Помимо этого, еще три торговых центра в городе добровольно приостановили работу до устранения нарушений.

Отдельное внимание в регионе уделяется заботе о пожилых и инвалидах. Доставку продуктов и лекарств можно заказать, позвонив по номеру колл-центра «Наша забота»: 8-800-201-89-03. Кроме того, волонтеры готовы отвезти граждан старше 60 лет на вакцинацию. Порой в роли добровольцев – депутаты Госсобрания республики.

Сидим на изоляции уже в пятый раз, наверное. И боимся выйти лишний раз, особенно сесть в общественный транспорт. Ну а здесь очень удобно, конечно. Татьяна Смирнова, пенсионерка

Чтобы наши пожилые не передвигались в общественном транспорте, не пересекались с большим скоплением людей. Я думаю, так индивидуально если мы будем помогать хоть какой-то части добраться на вакцинацию, вносим какую-то лепту, чтобы минимизировать контакты, особенно для групп риска. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

В Народном университете третьего возраста появился еще один пункт вакцинации. Каждый четверг врачи принимают пожилых граждан. Привиться здесь могут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Нужно нажать на звонок, и волонтер поможет подняться в кабинет. Отдельный вход в пункт вакцинации для маломобильных граждан расположен со стороны ул. Карла Маркса. Здесь установлен специальный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому подняться на второй этаж для них не составит труда.