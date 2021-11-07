Более 3 млн жителей Башкирии прошли Всероссийскую перепись населения

В нерабочую неделю Всероссийская перепись населения продолжалась в обычном режиме. Длительные выходные позволили нарастить темпы анкетирования, процедуру прошли уже более трех миллионов жителей Башкортостана. До завершения первой в истории цифровой переписи осталась ровно неделя. Для чего нужен голос каждого и чем будет полезен коллективный портрет страны?

Всероссийская перепись населения должна была состояться ещё в прошлом году, но ее пришлось отложить из-за коронавируса. С соблюдением строгих санитарных правил решили провести сейчас. Но логотипы менять не стали, поэтому на шарфах указан 2020 год. Неизменны остались и задачи, которые стоят перед масштабным анкетированием.

Это важно для экономики. Для нашей жизни, для развития нашей республики.

Фидан Гафаров, народный артист России, народный артист Республики Башкортостан

Семья Янгировых к переписи населения готовилась давно. Надели национальные марийские костюмы, накрыли стол. И даже переписчик, войдя в дом, общается с Альбиной и Аркадием на их родном языке.

Мы своей нацией гордимся. Хоть нас и мало тут. Но если по деревням смотреть, то трудолюбивые, работают. 

Аркадий Янгиров, житель с. Нижнее Иванаево
Фото №1 - Более 3 млн жителей Башкирии прошли Всероссийскую перепись населения

Перепись я прошла где-то на 80%, ещё 20% осталось примерно. Около 45 домов и хозяйств осталось.

Светлана Ипаева, переписчик
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В Балтачевском районе проживают более 21 тысячи человек, и опросить всех должны 33 специалиста. Во многих подворьях переписчиков встречают как гостей. Вопросы не сложные, говорят сельчане. Зачастую анкетирование больше похоже на разговоры по душам, особенно с пожилыми людьми.

Отец у нас был грамотным, и он с самого детства говорил, что мы из рода башкир. И поэтому мы росли, зная это, зная, что мы по национальности башкиры. И наши дети и внуки тоже говорят на башкирском, считают его родным языком.

Джаннат Шайбекова, жительница с. Имяново

В Ленинском районе Уфы переписчики обошли более половины своих участков. Работают специалисты без выходных, а жители могут, не дожидаясь их дома, ответить на несложные вопросы на стационарных участках, портале Госуслуг или в отделениях МФЦ.

Нерабочая неделя жительницу уфимской Нижегородки Валентину Кабирову обошла стороной, поэтому ждать переписчиков дома у женщины нет возможности. Вот и решила с самого утра забежать по пути на работу на стационарный пункт. Удивилась отсутствию бумажных бланков. Все ответы внесли в планшет с её слов, не требуя документов.

Мне очень удобно, я пришла сюда. Девочки сидят, ответила на вопросы и пошла дальше на работу. Рабочий день продолжается у меня. Вопросы были не сложные. Просто немного волновалась.  

Валентина Кабирова, жительница г. Уфы

А вот сами переписчики в первой цифровой переписи населения уже освоились. Опыт у многих остался ещё с прошлой кампании 2010 года. Если вначале на опрос одного человека уходило до 20 минут, то теперь это время сократилось. Ответы заносят в планшеты отечественного производства.

На планшете очень удобно работать. Мы всё вбиваем, и автоматически база людей уходит уже в Росстат. И они уже сами считают. То есть всё это раньше мы заполняли на бумажках, это было сложнее. Потом мы вели подсчёт, считали всё это вручную. А здесь всё автоматически происходит.

Элина Ларионова, переписчик

Всего в Ленинском районе Уфы расположены 27 участков, и 5 из них находятся в Нижегородке. В среднем на каждом участке зарегистрированы по 3000 человек, а каждому переписчику нужно опросить по 500 горожан.

Ну я знал, что перепись началась ещё в прошлом месяце, ждал, придут ко мне или не придут. Вот сегодня девочки с планшетами пришли. В принципе, ничего сложно, 10-15 минут заняло, и всё уже. Надеюсь, что польза будет от этого.

Егор Елькин, житель г. Уфы

Но рады переписчикам не всегда и не везде. Люди опасаются распространения коронавируса, хотя все переписчики привиты от ковида. Самим специалистам тоже бывает непросто: в частном секторе почти в каждом дворе собаки.

Есть хорошие встречи, когда приглашают домой попить чай. Есть те, кто не хочет переписываться. Народ разный.

Эдуард Габдрахманов, контролёр полевого уровня

По итогам переписи власти получат подробную информацию о том, как живут граждане. Данные о национальном составе покажут, какие народы находятся на грани исчезновения и кому нужна господдержка. Информация о занятости поможет запустить новые программы по созданию рабочих мест.

Переписчики продолжают подомовой обход. Сама же процедура завершится в следующее воскресенье, 14 ноября. Все желающие также могут пройти перепись на стационарных участках. Они открыты ежедневно до 19 часов.

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