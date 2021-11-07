Более 3 млн жителей Башкирии прошли Всероссийскую перепись населения

В нерабочую неделю Всероссийская перепись населения продолжалась в обычном режиме. Длительные выходные позволили нарастить темпы анкетирования, процедуру прошли уже более трех миллионов жителей Башкортостана. До завершения первой в истории цифровой переписи осталась ровно неделя. Для чего нужен голос каждого и чем будет полезен коллективный портрет страны?
Всероссийская перепись населения должна была состояться ещё в прошлом году, но ее пришлось отложить из-за коронавируса. С соблюдением строгих санитарных правил решили провести сейчас. Но логотипы менять не стали, поэтому на шарфах указан 2020 год. Неизменны остались и задачи, которые стоят перед масштабным анкетированием.
Семья Янгировых к переписи населения готовилась давно. Надели национальные марийские костюмы, накрыли стол. И даже переписчик, войдя в дом, общается с Альбиной и Аркадием на их родном языке.
В Балтачевском районе проживают более 21 тысячи человек, и опросить всех должны 33 специалиста. Во многих подворьях переписчиков встречают как гостей. Вопросы не сложные, говорят сельчане. Зачастую анкетирование больше похоже на разговоры по душам, особенно с пожилыми людьми.
В Ленинском районе Уфы переписчики обошли более половины своих участков. Работают специалисты без выходных, а жители могут, не дожидаясь их дома, ответить на несложные вопросы на стационарных участках, портале Госуслуг или в отделениях МФЦ.
Нерабочая неделя жительницу уфимской Нижегородки Валентину Кабирову обошла стороной, поэтому ждать переписчиков дома у женщины нет возможности. Вот и решила с самого утра забежать по пути на работу на стационарный пункт. Удивилась отсутствию бумажных бланков. Все ответы внесли в планшет с её слов, не требуя документов.
А вот сами переписчики в первой цифровой переписи населения уже освоились. Опыт у многих остался ещё с прошлой кампании 2010 года. Если вначале на опрос одного человека уходило до 20 минут, то теперь это время сократилось. Ответы заносят в планшеты отечественного производства.
Всего в Ленинском районе Уфы расположены 27 участков, и 5 из них находятся в Нижегородке. В среднем на каждом участке зарегистрированы по 3000 человек, а каждому переписчику нужно опросить по 500 горожан.
Но рады переписчикам не всегда и не везде. Люди опасаются распространения коронавируса, хотя все переписчики привиты от ковида. Самим специалистам тоже бывает непросто: в частном секторе почти в каждом дворе собаки.
По итогам переписи власти получат подробную информацию о том, как живут граждане. Данные о национальном составе покажут, какие народы находятся на грани исчезновения и кому нужна господдержка. Информация о занятости поможет запустить новые программы по созданию рабочих мест.
Переписчики продолжают подомовой обход. Сама же процедура завершится в следующее воскресенье, 14 ноября. Все желающие также могут пройти перепись на стационарных участках. Они открыты ежедневно до 19 часов.