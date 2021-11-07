Более 3 млн жителей Башкирии прошли Всероссийскую перепись населения

На планшете очень удобно работать. Мы всё вбиваем, и автоматически база людей уходит уже в Росстат. И они уже сами считают. То есть всё это раньше мы заполняли на бумажках, это было сложнее. Потом мы вели подсчёт, считали всё это вручную. А здесь всё автоматически происходит.

Элина Ларионова, переписчик