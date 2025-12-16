В Уфе прошла Всероссийская школа молодых учёных

Научные достижения для животноводства. В уфимском Геномном центре прошла Всероссийская школа молодых учёных. К мероприятию присоединились эксперты, исследователи и студенты из России и зарубежья, в том числе Японии, Австрии и США.
Ведущие специалисты представили доклады по разным направлениям. Особое внимание уделили практике: новым технологиям в птицеводстве и свиноводстве, методам контроля агрессии у млекопитающих, моделям для нейрорегенерации, а также вопросам генетического разнообразия и инбридинга в селекции свиней.