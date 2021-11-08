Минцифры России сообщает, что сроки QR-кодов остаются прежними

Сегодня, 8 ноября, в России были введены справки о вакцинации единого образца. Однако некоторые привитые сообщили, что на сайте Госуслуг были аннулированы QR-коды.

Граждане столкнулись или с полным аннулированием сертификата, или с сокращением действия сертификата на полгода. Это вызвало массу вопросов у россиян.

Минцифры и Минздрав России прокомментировали произошедшее. Представители министерств отметили, что все сроки QR-кодов остаются прежними.

Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. представители министерств

Сейчас ведутся восстановительные работы. Сайт работает в штатном режиме.