Обвиняемого в убийстве трёх студенток из Башкирии подозревают ещё в одном преступлении

Расследование жестокого убийства трёх студенток из Башкирии в Гае продолжается. Вскрылись новые подробности о подозреваемом в преступлении Александре Лазареве.

Фото №1 - Обвиняемого в убийстве трёх студенток из Башкирии подозревают ещё в одном преступлении

Напомним, в конце сентября в арендуемой квартире в городе Гай Оренбургской области были найдены тела двух студенток из Башкирии. Ещё одно тело несчастной было найдено на улице у дома. Квартиру, в которой были найдены убитые, пытались поджечь.

Единственным подозреваемым оказался ранее судимый Александр Лазарев. Он пробрался в квартиру несчастных, зарезал девочек и изнасиловал. Дмитрий Анненков, начальник отдела криминалистики СК РФ по Оренбургской области рассказал, что мужчина может быть причастен к другому подобному преступлению. В августе 2021 года он совершил изнасилование. Однако пострадавшая девушка в полицию не обратилась. Позже Александр признавался, что жертву хотел убить.

В ходе расследования мы установили еще одно изнасилование. Лазарев освободился в июле 2021-го, а уже в августе произошло изнасилование, которое было «латентное»: потерпевшая не подавала заявление в органы. Она, как мы считаем, чудом избежала смерти. В последних показаниях Лазарев говорил, что был бы не против убить и её, но, не сложились обстоятельства.

Дмитрий Анненков, начальник отдела криминалистики СК РФ по Оренбургской области
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