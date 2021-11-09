Обвиняемого в убийстве трёх студенток из Башкирии подозревают ещё в одном преступлении

В ходе расследования мы установили еще одно изнасилование. Лазарев освободился в июле 2021-го, а уже в августе произошло изнасилование, которое было «латентное»: потерпевшая не подавала заявление в органы. Она, как мы считаем, чудом избежала смерти. В последних показаниях Лазарев говорил, что был бы не против убить и её, но, не сложились обстоятельства.

Дмитрий Анненков, начальник отдела криминалистики СК РФ по Оренбургской области