Обвиняемого в убийстве трёх студенток из Башкирии подозревают ещё в одном преступлении

Расследование жестокого убийства трёх студенток из Башкирии в Гае продолжается. Вскрылись новые подробности о подозреваемом в преступлении Александре Лазареве.
Напомним, в конце сентября в арендуемой квартире в городе Гай Оренбургской области были найдены тела двух студенток из Башкирии. Ещё одно тело несчастной было найдено на улице у дома. Квартиру, в которой были найдены убитые, пытались поджечь.
Единственным подозреваемым оказался ранее судимый Александр Лазарев. Он пробрался в квартиру несчастных, зарезал девочек и изнасиловал. Дмитрий Анненков, начальник отдела криминалистики СК РФ по Оренбургской области рассказал, что мужчина может быть причастен к другому подобному преступлению. В августе 2021 года он совершил изнасилование. Однако пострадавшая девушка в полицию не обратилась. Позже Александр признавался, что жертву хотел убить.