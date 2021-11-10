В Уфе суд арестовал мужчину, который больше месяца жил с трупом

В Уфе суд избрал меру пресечения 49-летнему местному жителю. Мужчину обвинили в убийстве знакомого, тело которого он прятал на балконе.

Напомним, ещё 17 сентября уфимец пригласил к себе домой нового знакомого. Во время распития спиртных напитков между товарищами вспыхнула ссора. Тогда хозяин квартиры несколько раз ударил мужчину металлической трубой, а после лёг спать. Несчастный от полученных травм скончался.

Только через несколько дней подозреваемый решил спрятать тело. Он завернул убитого в полиэтилен и вынес на балкон. Убитого мужчину вскоре объявили в розыск. Следы привели правоохранителей в квартиру к возможному убийце.

Калининский районный суд отправил обвиняемого в следственный изолятор на два месяца до 27 декабря. Мужчина против ареста не возражал.