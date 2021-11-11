В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии, в которой погибла девочка

Напомним, на 1296 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло столкновение «Хёндай Солярис» под управлением 45-летней женщины и большегруз «Вольво», которым управлял 47-летний мужчина. Были опубликованы кадры жуткого столкновения, на которых видно, как фура на полной скорости влетела в легковое авто.