В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии, в которой погибла девочка

Накануне, 10 ноября, в Туймазинском районе произошла смертельная авария. Представители ГИБДД Башкирии рассказали подробности инцидента.
Напомним, на 1296 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло столкновение «Хёндай Солярис» под управлением 45-летней женщины и большегруз «Вольво», которым управлял 47-летний мужчина. Были опубликованы кадры жуткого столкновения, на которых видно, как фура на полной скорости влетела в легковое авто.
Автоледи получила тяжёлые травмы и была срочно госпитализирована. В аварии погибла её 18-летняя дочка, которая сидела на пассажирском сидении. Сама женщина-водитель находится в коме.
Видео: ГИБДД РБ.