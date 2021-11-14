В Башкирии прошли рейды по выявлению пьяных водителей

На неделе озвучили статистику смертельных ДТП в Башкирии. В авариях с начала года погибли более 400 человек. Причем чем лучше дороги, тем больше лихачей, в том числе и пьяных. В Башкортостане прошли рейды по нетрезвым водителям. О массовых проверках было объявлено заранее, однако автовладельцев, любящих принять на грудь, это не остановило.

Несколькими минутами ранее мужчина на машине съехал в кювет. То ли от шока, то ли от удара алкоголя в голову водитель, похоже, потерял не только ориентацию в пространстве, но и вовсе забыл, находился ли он за рулем. После того как сотрудники ДПС предложили ему пройти медосвидетельствование, задержанный и вовсе впал в неистовство.

Выдержке инспекторов ДПС остается позавидовать, но и посочувствовать. Ведь неадекватных водителей им приходится ловить немало за смену.

Мужчина за рулем легкового авто словно не замечает спецсигналы. Инспекторы преследовали его до самого дома. Впрочем, дальше входных ворот водитель проехать не смог, его отвезли в участок. Как выяснилось, ранее он уже привлекался за пьяное вождение. В этот раз лихач долго отпирался от медосвидетельствования. Видимо, понимал, что за повторное нарушение ему грозит лишение свободы.

На какие только уловки не идут нетрезвые водители, чтобы избежать наказания. Кто-то, чтобы понизить градус, дует в алкотестер не в полную силу. Так, женщина из Кигинского района пыталась замаскировать алкоголь запахом табака. Но после нескольких прерванных попыток автоледи "надула" на лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.

В Абзелиловском районе «Нива» столкнулась с трактором. Будучи пьяным, водитель легковушки сбежал с места ДТП домой. А когда мужчину поймали, признался, что якобы выпил уже после аварии из-за стресса.

Крайне поразил инспекторов ДПС водитель легковушку из Хайбуллинского района. Мужчина вел себя спокойно, был как будто в сонном состоянии. Алкотестер показал в его крови превышение допустимой нормы почти в десять раз.

Есть водители, которые у нас попались за рулем в нетрезвом состоянии впервые. Есть такие случаи, когда водители попадают за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это уже предусмотрена уголовная ответственность. Ильдар Сафин, инспектор группы пропаганды УГИБДД МВД России по Республике Башкортостан