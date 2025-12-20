В Башкирии проходит рейд по выявлению незаконно срубленных ёлок

В республике проходит рейд по выявлению незаконно срубленных ёлок. Инспекторы патрулируют леса. Кроме того, сейчас открылись базары, где торгуют лесными красавицами.

Специалисты Минлесхоза региона проверяли подлинность документов на товар на всех точках. За незаконную вырубку сумма штрафов может достигать 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель будет обязан возместить ущерб, причинённый лесному фонду. Если сумма превышает пять тысяч рублей, действия нарушителя могут повлечь за собой уголовную ответственность.