Жительница Уфы, которая попалась на уловки TikTok-мошенника, пыталась спасти дочь

МВД по Башкирии прокомментировало мошенничество в TikTok. 58-летняя жительница Уфы перевела экстрасенсу из популярного приложения более 800 тысяч рублей.
Оказалось, уфимка заинтересовалась услугами таролога из TikTok, потому что у неё болела дочь. Молодой парень пообещал не только сделать расклад на здоровье девушки, но и восстановить её отношения с мужем. Однако экстрасенс начал запугивать женщину – он утверждал, что теперь нужно лечить всю семью уфимки.
Пресс-служба МВД по Башкирии призывает жителей региона не терять бдительности и не вестись на уловки мошенников.