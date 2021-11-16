Жительница Уфы, которая попалась на уловки TikTok-мошенника, пыталась спасти дочь

МВД по Башкирии прокомментировало мошенничество в TikTok. 58-летняя жительница Уфы перевела экстрасенсу из популярного приложения более 800 тысяч рублей.

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Оказалось, уфимка заинтересовалась услугами таролога из TikTok, потому что у неё болела дочь. Молодой парень пообещал не только сделать расклад на здоровье девушки, но и восстановить её отношения с мужем. Однако экстрасенс начал запугивать женщину – он утверждал, что теперь нужно лечить всю семью уфимки.

Когда денежные средства у женщины закончились, мошенник настойчиво просил взять кредит, сдать что-то в ломбард или заложить квартиру. Только после этого, женщина поняла, что общается с мошенником и обратилась в полицию. В результате мошеннических действий неустановленного лица, уфимка лишилась более 800 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

пресс-служба МВД по РБ 

Пресс-служба МВД по Башкирии призывает  жителей региона не терять бдительности и не вестись на уловки мошенников.

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