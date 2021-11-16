Жительница Уфы, которая попалась на уловки TikTok-мошенника, пыталась спасти дочь

Оказалось, уфимка заинтересовалась услугами таролога из TikTok, потому что у неё болела дочь. Молодой парень пообещал не только сделать расклад на здоровье девушки, но и восстановить её отношения с мужем. Однако экстрасенс начал запугивать женщину – он утверждал, что теперь нужно лечить всю семью уфимки.