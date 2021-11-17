Студентов из Башкирии, которые отравились алкоголем, атаковали хейтеры

В Казани 13 студентов отравились алкоголем. 10 из них – студенты из Башкирии.

Известно, что компания из 19 человек проводила вечер в арендованном коттедже. Один из отдыхающих – уроженец Стерлитамака – купил пятилитровую тару с алкоголем у знакомого. Продукт назвали «зеленой водкой со вкусом ириски».

Уже через несколько часов все, кто попробовал необычный алкоголь почувствовали недомогание. Врачи выявили в крови студентов метанол. Состояние трёх пострадавших оценивается как тяжёлое, девять студентов находятся в больнице с различными признаками отравления, и одна из пострадавших впала в кому.