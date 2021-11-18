В Уфе злые собаки чуть не загрызли ребёнка

В Уфе свора собак чуть не напала на маму с ребёнком. Семья играла на детской площадке, когда стая бродячих псов прибежала во двор.

Издание UTV уточняет, что инцидент зафиксирован во дворе по улице Караидельская. На видео, которое сняли очевидцы, хорошо заметно, что свора собак появилась внезапно. Испуганная девочка подбежала к маме и попыталась спрятаться в её объятиях. Две собаки полаяли на семью и убежали. По пути один из псов терзал неизвестный объект в зубах.